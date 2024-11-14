محافظ الدقهلية: المبادرات الشبابية استهدفت ارتقاء مستوى النظافة

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن المحافظة أطلقت عددًا من المبادرات التي كان من شأنها الارتقاء بمستوى النظافة، وذلك بإشراف ومتابعة الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية ومنها تدشين مبادرة "المنصورة جميلة بشبابها" وتهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين والبيئة، بالإضافة الي زراعة الأشجار ودهان البلدورات وصيانة الأرصفة من خلال تقسيم الشباب الي فرق عمل تم توزيعها على مختلف شوارع وميادين المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه جرى تدشين مبادرة "جمصة أجمل بشبابها"، واليوم الرياضي للكيانات الشبابية الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، ومبادرة "فرحهم بشنطتهم" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومبادرة "كفر الأمير جميلة بشبابها" بالإضافة إلى تنظيم معرض أيادي مصر للمنتجات اليدوية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية، بالصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية في الاجتماع الشهري لهم بحضور حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة اخبار اليوم رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، ووكلاء اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية كلا من هشام لطفي نائب رئيس تحرير جريدة العربي وايهاب نظيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

وحضر اللقاء أكثر من 50 من الصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية.

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