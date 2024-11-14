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الخميس 14 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مهرجان القاهرة السينمائي| عرض فيلم "السراب" ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة.. اليوم

فيلم السراب
فيلم السراب
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يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الخميس، عرض فيلم "السراب"، ضمن برنامج كلاسيكيات مصرية مرممة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45.

وفيلم "السراب" روائي تدور أحداثه حول الثري كامل الذي يتزوج من رباب التي تكتشف بعد الزواج أنه عاجز جنسيًا، ويعود ذلك إلى تعلق أمه التي عاش بكنفها بعد انفصالها عن والده، ما يؤثر على حياته الزوجية.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته ١٣٠ دقيقة، في تمام الساعة 9 مساءً، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج أنور الشناوي.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

عرض فيلم السراب ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة بمهرجان القاهرة