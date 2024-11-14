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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مهرجان القاهرة السينمائي| اليوم.. عرض عالمي أول للفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" بالمسابقة الدولية

فيلم أحلام عابرة
فيلم أحلام عابرة
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يعرض اليوم الخميس، في العرض العالمي الأول له الفيلم الفلسطيني الروائي "أحلام عابرة"، ضمن المسابقة الدولية، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وفيلم "أحلام عابرة" تدور أحداثه حول، "سامي" صبي يبلغ من العمر 12 عامًا، يبحث عن حمامته الزاجلة، وينطلق في رحلة عبر فلسطين، مقتنعًا بأن الطائر قد عاد إلى صاحبه الأصلي، يلتقي خلال رحلته عبر الخط الأخضر الفاصل بين فلسطين وإسرائيل يلتقي بفلسطينيين آخرين يتشارك الجميع الحكايات.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 85 دقيقة، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من تأليف وإخراج رشيد مشهراوى، وبطولة عادل أبو عياش، واميليا ماسو وأشرف برهوم.

ويشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

اليوم عرض عالمي أول للفيلم الفلسطيني احلام عابرة بالمسابقة الدولية بمهرجان القاهرة