مهرجان القاهرة السينمائي.. عرض 6 أفلام ضمن برنامج "الكيبيك" اليوم

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الخميس، ضمن فعاليات الدورة الـ 45، عرض 6 أفلام، ضمن برنامج أفلام الكيبيك المختارة داخل قسم البرامج الخاصة، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا بسينما الزمالك 1.

الفيلم الأول الروائي "سيمو" للمخرج عزيز زورومبا ومدته 23 دقيقة وتدور أحداثه حول تؤثر مشاحنة بين الأخوين سمو وإيهاب على مستقبل العائلة.

الفيلم الثاني الروائي "عملية كركاجو" للمخرج نيكولاس كرييف ومدته ١٨ دقيقة وتدور أحداثه حول ازدياد شكوك نيكولا حول والده بعد أن زعزعت الشرطة هدوء العائلة.

الفيلم الثالث الروائي "ياني" للمخرج رشيد علاوة ومدته ٢٠ دقيقة وتدور أحداثه في أعقاب تغييرات في البلدة، يُضطر ياني لارتكاب فعل كريه تحت ضغط متنمر.

الفيلم الرابع الروائي "التزلج" للمخرجة حليمة أورديري ومدته ١٣ دقيقة ويتحدث عن مينا التي تتجه بعد انفصال والديها إلى درسها الأول في التزلج الفني برفقة والدها، ولكن اليوم يصبح غير عادي.

الفيلم الخامس الروائي "أسكا" للمخرجة كلارا ميلو ومدته ١٤ دقيقة وتدور قصته حول إشراف أسكا على رحلة تتسابق فيها الزمن لحماية الطبيعة.

الفيلم السادس الروائي "اخوان" للمخرجة مريم جعبر وهو إنتاج مشترك بين كندا وتونس وقطر والسويد، ومدته ٢٥ دقيقة، وتدور قصته حول تصاعد التوترات بين الأب وابنه على مدى ثلاثة أيام حتى تصل إلى نقطة الانهيار.

ويشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.