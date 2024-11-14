اليوم.. طقس معتدل الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا على معظم الأنحاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

كما يشهد اليوم الخميس، شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 16 درجة.