محافظ الدقهلية ومدير الأمن يطمئنان على مصاب حادث اتوبيس طريق بورسعيد بمستشفى المطرية

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهليه جولته للاطمئنان علي حالات المصابين في حادث أتوبيس المطريه والذي وقع علي طريق بورسعيد المطريه مساء أمس الأربعاء والذي أسفر عن وفاة 12 مواطن وإصابة عدد 23 مواطن آخرين تم نقلهم جميعا الي المستشفيات الصحيه بمحافظة الدقهلية ( مستشفي المطريه - مستشفي المنزله ) والمستشفيات الصحيه بمحافظة بورسعيد ( مستشفي الزهور - مستشفي النصر - مستشفي 30 يونيو ).

واطمئن " محافظ الدقهليه " علي المصابين داخل أقسام مستشفي المطرية ووجه لوكيل وزارة الصحه بتقديم الرعايه الصحيه الكامله لهم وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وتحويل الحالات الحرجه الي المستشفيات الجامعيه والصحيه بالمنصوره إذا استدعي الأمر ذلك.

والتقي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بعائلات المرضي وأكد لهم علي متابعة الحاله الصحيه لذويهم بنفسه شخصيًا وأنه لن يتركهم حتي يمتثله للشفاء تمام ويعودون الي بيوتهم، مؤكدًا علي تقديم الدعم الكامل لهم بكافة أنواعه.

وأمر اللواء طارق مرزوق علي الفور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات الماليه لأسر المتوفين وللمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم، موجهًا بسرعة الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن للمتوفين.

وأعرب " محافظ الدقهلية" عن حزنه الشديد جراء وقع هذا الحادث المؤلم ووقوع ضحايا من أبناء مركز ومدينة المطريه ووجه التعازي والمواساة لأسر الضحايا في مصابهم الجلل، وأعلن عن تواجده وسط ابناء المطريه لتقديم واجب العزاء فور وصول الجثامين لدفنهم.

هذا وتطمئن محافظة الدقهلية المواطنين أن فرق العمل الطبيه داخل المستشفيات الصحيه بالمطريه والمنزله يقدمون الرعايه الطبيه الكامله للمرضي علي أكمل وجه وهناك متابعة دقيقه لحالات المرضي لحين امتثالهم تمامًا للشفاء.

و تؤكد المحافظة تواصلها مع السادة المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.

وتهيب محافظة الدقهليه بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي اشاعات أو تلقي الاخبار والمعلومات الا من خلال الصفحه الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معكم الأحداث أولا باول وسنوافيكم بكافة التفاصيل في حالة وجود مستجدات.

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