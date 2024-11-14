فلسطين.. غارة إسرائيلية تستهدف حي الزيتون جنوبي مدينة غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة جوية استهدفت حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا شمال شرقي مدينة غزة. كما شن الاحتلال قصفا مدفعيا استهدف المنطقة الواقعة شمال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف مباني سكنية في محيط شارع العجارمة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلًا خلال اقتحامها بلدة طمون جنوبي طوباس، واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك إصابات جراء قصف طيران الجيش الإسرائيلي لشقة سكنية في شارع النفق بمدينة غزة.