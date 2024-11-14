ads
الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فصائل عراقية: هاجمنا هدفًا حيويًا في شمال الأراضي المحتلة للمرة الثالثة بواسطة الطيران المسيّر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت فصائل عراقية، اليوم الخميس، أن مقاتليه تمكنوا من مهاجمة هدفًا حيويًا في شمال الأراضي المحتلة للمرة الثالثة بواسطة الطيران المسيّر.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه قصفوا تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة سعسع برشقة صاروخية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حزب الله أطلق صاروخين من لبنان في مستوطنة معالوت ترشيحا. وأن هناك دوي لصفارات الإنذار في مستوطنات الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

شن الطيران الحربي للجيش الإسرائيلي، غارة جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية على بلدتي الجميجمة والبازورية في جنوب لبنان.

فصائل عراقية الطيران المسي ر مهاجمة موافع إسرائيلية