فصائل عراقية: هاجمنا هدفًا حيويًا في شمال الأراضي المحتلة للمرة الثالثة بواسطة الطيران المسيّر

أعلنت فصائل عراقية، اليوم الخميس، أن مقاتليه تمكنوا من مهاجمة هدفًا حيويًا في شمال الأراضي المحتلة للمرة الثالثة بواسطة الطيران المسيّر.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه قصفوا تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة سعسع برشقة صاروخية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حزب الله أطلق صاروخين من لبنان في مستوطنة معالوت ترشيحا. وأن هناك دوي لصفارات الإنذار في مستوطنات الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

شن الطيران الحربي للجيش الإسرائيلي، غارة جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية على بلدتي الجميجمة والبازورية في جنوب لبنان.