إطلالات ساحرة لنجمات الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

رصدت عدسة «البوابة نيوز»، فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وشهد الحفل حضور عدد من نجمات الفن، الذين ظهروا بإطلالات ساحرة على الريد كاربت، ومن أبرزهم: رانيا يوسف، وعبير صبري، وداليا البحيري، وإنجي المقدم، وهنادي مهنا، وهبة مجدي، وهنا شيحة، ونجلاء بدر، وميس حمدان، ولقاء الخميسي، ورزان مغربي، ونسرين أمين، وناهد السباعي، وجيهان الشماشرجي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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