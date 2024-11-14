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الخميس 14 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. إنذار إسرائيلي جديد بالإخلاء في حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال أمر السكان بالإخلاء في حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه قصفوا تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة سعسع برشقة صاروخية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حزب الله أطلق صاروخين من لبنان في مستوطنة معالوت ترشيحا. وأن هناك دوي لصفارات الإنذار في مستوطنات الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

شن الطيران الحربي للجيش الإسرائيلي، غارة جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية على بلدتي الجميجمة والبازورية في جنوب لبنان.

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