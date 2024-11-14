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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في محيط شارع العجارمة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف مباني سكنية في محيط شارع العجارمة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلًا خلال اقتحامها بلدة طمون جنوبي طوباس، واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك إصابات جراء قصف طيران الجيش الإسرائيلي لشقة سكنية في شارع النفق بمدينة غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمباني سكنية في محيط منطقة "الصطفاوي" شمال غرب مدينة غزة.

جيش الاحتلال نسف مباني سكنية مخيم جباليا