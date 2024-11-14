الزعيم الجديد للجمهوريين بمجلس الشيوخ: الشعب رفض سياسات بايدن

انتخب الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، السناتور جون ثون لمنصب زعيم الأغلبية في المجلس للعامين المقبلين ليحل محل ميتش ماكونيل الذي سيتنحى في يناير المقبل.

وجرت الانتخابات خلف أبواب مغلقة وتنافس فيها عضوان آخران إلى جانب ثون الممثل لولاية ساوث داكوتا، وهما كل من السيناتور عن ولاية تكساس جون كورنين والسيناتور عن ولاية فلوريدا ريك سكوت.

وقال ثون إن الشعب الأمريكي "رفض بصوت عالٍ السياسات الفاشلة لأجندة بايدن وهاريس وشومر."

وأضاف: "نحن متحمسون لاستعادة الأغلبية والعمل مع زملائنا في مجلس النواب لإقرار أجندة الرئيس ترامب. لدينا تفويض من الشعب الأمريكي ليس فقط لإنهاء الفوضى التي خلفتها أجندة بايدن وهاريس وشومر، ولكن أيضًا لتحقيق أولويات الرئيس ترامب."

وقال ثون: "سنعمل ليحصل الرئيس وفريقه على الأدوات والدعم اللازمين لفرض قوانين أمن الحدود والقضاء على المجرمين الذين ينشرون الفوضى في كل ولاية من ولاياتنا. وسنعمل على جعل أميركا مزدهرة مرة أخرى من خلال تبسيط البيروقراطية وسنعمل على استعادة هيمنة الطاقة الأمريكية ما يعزز أمننا القومي."

ويُعتبر ثون، البالغ من العمر 63 عاما، شخصية معتدلة ومشرعا متمرسا، وله علاقات وثيقة مع العديد من زملائه الجمهوريين، حيث يشغل حاليا منصب الرجل الثاني بين الجمهوريين في المجلس.

وجرى انتخاب ثون لعضوية مجلس الشيوخ لأول مرة عام 2004.

وحصل الحزب الجمهوري على الأغلبية في مجلس الشيوخ في الانتخابات الأخيرة، ويُتوقع كذلك أن يحتفظ أيضا بالسيطرة على الجزء الآخر من الكونغرس الأمريكي، أي مجلس النواب.

وكان ماكونيل أعلن في فبراير الماضي أنه سيترك منصبه في نوفمبر الحالي.

وتولى السناتور المخضرم من ولاية كنتاكي زعامة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ منذ عام 2007، وسبق له أن انتخب زعيما للأغلبية قبل أن يفقد حزبه السيطرة على مجلس الشيوخ بعد الانتخابات النصفية التي جرت في 2022.

وانتخب ماكونيل عضوا في مجلس الشيوخ للمرة الأولى عام 1984.

وتعرض الزعيم الجمهوري المخضرم لإصابة خطيرة في الرأس بعد أن سقط في وقت سابق من العام الماضي.

وكان الزعيم الجمهوري، الذي أصيب بشلل الأطفال عندما كان طفلا، يخطو دائما بحذر ويتجنب السلالم، لكنه كان أكثر حذرا بشكل ملحوظ منذ إصاباته الأخيرة في حركته بمجلس الشيوخ.