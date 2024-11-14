الخارجية الأوكرانية: كييف لا تمتلك أسلحة نووية ولا تنوي صنعها

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية جورجي تيخي، أن أوكرانيا لا تمتلك أسلحة نووية ولا تنوي تصنيعها، وأنها تتعاون بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال في بيان عبر قناة "تلغرام" التابعة للوزارة: "أوكرانيا تلتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ونحن لا نمتلك ولا نطور ولا ننوي صنع أسلحة نووية"، مشددا على أن "أوكرانيا تتعاون بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتلتزم بالشفافية الكاملة فيما يتعلق بالمراقبة، والتي تستثني استخدام المواد النووية للأغراض العسكرية".

وقد ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية نقلا عن تقرير أعده باحثون أوكرانيون لصالح وزارة الدفاع يوم الأربعاء، أن أوكرانيا قد تطور قنبلة نووية خلال أشهر إذا قطعت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لكييف.

وفي 17 أكتوبر الماضي، قال تيخي في بيان: "ننفي رسميا الادعاءات التي نشرتها مصادر مجهولة في صحيفة BILD بيلد بشأن نية أوكرانيا تطوير أسلحة دمار شامل"، مؤكدا أن "أوكرانيا كانت ولا تزال ملتزمة باتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي انضمت إليها في عام 1994، متخلية عن ثالث أكبر ترسانة نووية عسكرية في العالم".

وفي وقت سابق، ناشدت كييف الغرب، حسب صحيفة "بيلد"، أن يبادر إلى دعوة أوكرانيا إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أقرب وقت ممكن، وإلا فإنها تهدد بإنتاج "أسلحة نووية"، وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول أوكراني أن أوكرانيا يمكن أن تصنع مثل هذا السلاح في غضون أسابيع قليلة.

وسبق أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن صنع أسلحة نووية في العالم الحديث ليس بالأمر الصعب، لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على ذلك، كما وصف التقارير التي تفيد بأن أوكرانيا قد تمتلك أسلحة نووية بأنها استفزاز جديد.

ووفقا له، فإن أي خطوة نحو صنع أسلحة نووية من جانب أوكرانيا ستقابل برد فعل مناسب، ولن تسمح روسيا بإنشاء أسلحة نووية في أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف. بالإضافة إلى ذلك، أكد بوتين أن روسيا ستتعقب ما إذا كانت أي من الدول الغربية ترغب في نقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا.

ومطلع نوفمبر الجاري، قال رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف، إن كييف قادرة على تنفيذ استفزاز باستخدام "قنبلة قذرة" لمواجهة روسيا ومهامها في العملية العسكرية الخاصة.