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الخميس 14 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: لم يكن هناك أي طلب من ترامب للاتصال ببوتين

المتحدث الرسمي باسم
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لم تتلق أي طلب من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإجراء اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف للصحفيين، أمس الأربعاء، ردا على سؤال بشأن مثل هذا الطلب: "لا، لم يحصل بعد".

وكان ترامب قد صرح بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنه لم يتصل بالرئيس بوتين بعد، لكنه لا يستبعد مثل هذه الإمكانية.

وتحدث الرئيس الروسي أيضا خلال منتدى "فالداي" عن إمكانية إجراء اتصال مع ترامب.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" يوم 10 نوفمبر، نقلا عن مصادرها، بأن ترامب قد أجرى اتصالا مع بوتين يوم الخميس الماضي، لكن الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف نفى صحة التقرير.

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