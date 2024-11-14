ترامب يكشف تفاصيل لقائه مع بايدن

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لصحيفة "واشنطن بوست" إنه والرئيس جو بايدن "استمتعا حقا برؤية أحدهما الآخر" عندما جلسا في اجتماع تاريخي بعد الانتخابات في المكتب البيضاوي.

وناقش آخر رئيسين للولايات المتحدة انتقال السلطة في 20 يناير المقبل، حيث أخبر ترامب بايدن أمام الصحافة العالمية أنه سيكون "سلسا قدر الإمكان" بعد محاولة الجمهوري الطعن في النتائج قبل أربع سنوات والتي بلغت ذروتها في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021.

وقال ترامب لصحيفة "واشنطن بوست" عن عملية اختيار المسؤولين لولايته الثانية: "إنها تسير بسلاسة كبيرة"، مضيفا أن "فريق الانتقال الجمهوري والبيت الأبيض بقيادة بايدن يتمتعان بعلاقة جيدة للغاية".

وأضاف الرئيس المنتخب أنه وبايدن ناقشا قضيتين اختلفا بشأنهما في الماضي: "الحرب في أوكرانيا، التي وعد ترامب بإنهائها فور توليه منصبه، والحرب المستمرة في الشرق الأوسط".

وقال ترامب: "أردت أن أعرف آراءه، كما تحدثنا كثيرا عن الشرق الأوسط أيضا. أردت أن أعرف آراءه حول مكاننا الحالي وما يفكر فيه. وقد أعطاني إياها، وكان لطيفًا للغاية".

وكشف الرئيس المنتخب أيضا أنه وبايدن يتوقعان الالتقاء مرة أخرى قبيل حفل تنصيبه مباشرة، والذي قال الرئيس الديمقراطي الحالي إنه سيحضره.

وقال ترامب في نهاية كلامه للصحيفة: "المكتب البيضاوي جميل للغاية وأنا أتطلع بالتأكيد [للعودة]".

يشار إلى أن هذا اللقاء هو الأول بين بايدن وترامب منذ فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الجاري، بعد أن كان قد تولى الرئاسة الأمريكية بعد انتخابات 2016، ليصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن الـ19 يعود إلى البيت الأبيض، بعد انقطاع دام 4 أعوام.

وبينما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ترامب وهنأه، خاطبت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، مؤيديها وأقرت بهزيمتها أمام ترامب.

ومن المقرر أن يصوت المجمع الانتخابي ممثلا الولايات للمرشحين وفقا لإرادة الناخبين، وسيصادق الكونغرس، على نتائج التصويت في 6 يناير، وسيتم التنصيب في 20 يناير.