المبعوث الروسي: موسكو منفتحة على التعامل مع فريق ترامب بشأن سوريا

صرح المبعوث الروسي الخاص بشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف بأن روسيا منفتحة على التعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن سوريا.

وقال لافرينتييف في تصريح لوكالة "تاس"، نشر يوم الخميس: "إنهم كانوا يلعبون ويلعبون الآن وسيلعبون لاحقا دورا ملموسا، وسيكون من الضروري أخذ رأيهم بعين الاعتبار، وسيكون من الضروري الاتفاق معهم".

وتابع: "كما يقال، يحب ترامب عقد مختلف الصفقات، وسنرى ماذا سيستطيع عرضه في هذا الاتجاه. ونحن مستعدون لذلك ونحن لم نتهرب من إجراء اتصالات مع الأمريكيين الذين كانوا شركاءنا آنذاك، ونحن منفتحون. وإذا كانت لديهم الرغبة في مواصلة الاتصالات، نحن مستعدون لذلك".

وأكد المبعوث الروسي أن "التوصل إلى السلام في سوريا بغض النظر عما يحدث في لبنان وقطاع غزة والعلاقات بين إسرائيل وإيران أمر مستحيل عمليا. وكل شيء يجب أن يُلعب معا. ونأمل أن يتم إشراك جميع الأطراف، وسيكون على كل الأطراف هنا إبداء بعض المرونة".