حزب الله: قصفنا تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة سعسع برشقة صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، أن مقاتليه قصفوا تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة سعسع برشقة صاروخية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حزب الله أطلق صاروخين من لبنان في مستوطنة معالوت ترشيحا. وأن هناك دوي لصفارات الإنذار في مستوطنات الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

شن الطيران الحربي للجيش الإسرائيلي، غارة جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية على بلدتي الجميجمة والبازورية في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا للمرة الثالثة تجمعًا لقوات الجيش الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس بصلية صاروخية.

كما استهدف حزب الله تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة بنت جبيل بصلية صاروخية من نوع "نصر 1".

وقال الحزب من خلال بيان له، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس بصلية صاروخية.