بالصور.. لميس الحديدي تشارك في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

شاركت الإعلامية لميس الحديدي في افتتاح حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.

ونشرت عددًا من الصور لها عبر حسابها الرسمي «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلًا: "لقطات من مشاركتي افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدورة رقم 45، التي خصص جزء منها للسينما الفلسطينية افتتح الحفل بالدبكة الفلسطينية، وكُرم المخرج الكبير يسري نصر الله وفاز الفنان أحمد عز بجائزة فاتن حمامة، بينما عرض الفنان الكبير حسين فهمي رئيس المهرجان مقاطع من مشروع الضخم لترميم أفلام السينما المصرية القديمة".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".