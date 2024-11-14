مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الإسرائيلية ضد قوات اليونيفيل في لبنان

أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات الإسرائيلية التي تعرضت لها قوات اليونيفيل في لبنان، داعيًا جميع الأطراف إلى ضمان سلامة عناصرها.

وأضاف مجلس الأمن من خلال بيان له، أنه من الضروري أن لا تكون عناصر اليونيفيل هدفًا لأي هجوم.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي.

ويستمر الجيش الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة باستخدام جميع آلات الحرب، البرية والبحرية وسلاح الجو، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43،712 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103،258 آخرين، في حصيلة غير نهائية.