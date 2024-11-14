الحزب الجمهوري ينصب كافة قياداته في مجلس الشيوخ الأمريكي

حدد الحزب الجمهوري قياداته في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، وذلك بعد فوز الحزب بالأغلبية في كلا المجلسين النواب والشيوخ في الانتخابات التي عقدت هذا الشهر، ليسيطر بذلك الجمهوريون على البيت الأبيض والكونجرس بمجلسيه.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن السناتور جون ثون سيتولى منصب زعيم الأغلبية بعد فوزه بالتصويت، بينما سيتولى السناتور جون باراسو منصب نائب رئيس الأغلبية، وهو المنصب الثاني في مؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ.

وأضافت الصحيفة أن السناتور توم كوتون فاز بمنصب رئيس مؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ، فيما فازت السناتور شيلي مور كابيتو بسباق غير متنازع عليه لتصبح الرابعة في سلسلة القيادة للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وستشغل منصب رئيس لجنة سياسة الحزب الجمهوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن السناتور جيمس لانكفورد سيتولى منصب نائب رئيس لجنة سياسة الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بينما سيتولى السناتور تيم سكوت منصب رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية لمجلس الشيوخ، وسيقود جهود الحملة لدورة 2026، موضحة أن سكوت فاز بالرئاسة، اليوم /الأربعاء/، وترشح دون منافسة على المنصب، ليحل محل السناتور ستيف دينز.

وفي مجلس النواب، نوهت الصحيفة أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون في طريقه للاحتفاظ بالمنصب الأعلى في الجانب الجمهوري، ولكنه يواجه احتجاجًا من بعض المحافظين المتشددين في كتلة الحرية في مجلس النواب، لافتة إلى أن جونسون حصل دعم إضافي، صباح اليوم /الأربعاء/، بعد إعلان الرئيس المنتخب دونالد ترامب دعمه لجونسون لشغل الوظيفة.