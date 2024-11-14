اليوم.. جلسة حوارية للنجم أحمد عز في مهرجان القاهرة السينمائي بالأوبرا

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، جلسة حوارية للنجم أحمد عز، الحائز على جائزة فاتن حمامة، اليوم الخميس فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، بدار الأوبرا المصرية

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، كرم المخرج يسري نصر الله، حيث منحه المهرجان جائزة إنجاز العمر، ووجه يسرى الشكر للمخرجين الفلسطينيين وللسينما وللقائمين على المهرجان

كما تم تكريم المخرج دانيس تانوفيتش، وهو كاتب سيناريو ومخرج ومنتج، من البوسنة والهرسك.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونيتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.