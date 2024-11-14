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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة بمحافظة طوباس في الضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم الفارعة بمحافظة طوباس في الضفة الغربية.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم الفارعة جنوبي طوباس.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك إصابات جراء قصف طيران الجيش الإسرائيلي لشقة سكنية في شارع النفق بمدينة غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمباني سكنية في محيط منطقة "الصطفاوي" شمال غرب مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل كثيف في حي القصاصيب ومحيط دوار أبو شرخ ومنطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

إعلام فلسطيني قوات الاحتلال اقتحام مخيم الفارعة محافظة طوباس