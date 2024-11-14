إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى شمالي إسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن هناك دوي لصفارات الإنذار في مستوطنات الجليل الأعلى شمالي إسرائيل .

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك إصابات جراء قصف طيران الجيش الإسرائيلي لشقة سكنية في شارع النفق بمدينة غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمباني سكنية في محيط منطقة "الصطفاوي" شمال غرب مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل كثيف في حي القصاصيب ومحيط دوار أبو شرخ ومنطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.