الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية الشراكة لمواجهة التحديات العالمية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ونائب الرئيس المعينة الجديدة كايا كالاس، الأربعاء، أهمية الشراكة لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، أن الجانبين ناقشا الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، بما في ذلك دعم حرية واستقلال أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية، والتعاون في مجال التجارة، وتعزيز المزايا التنافسية الاقتصادية المشتركة، والعمل على تحقيق الاستقرار في مناطق الصراع حول العالم.

كان بلينكن قد بحث - في وقت سابق - مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جوزيب بوريل الأهمية الحيوية للشراكة عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك جهود مواجهة حرب روسيا على أوكرانيا وتعزيز السلام والاستقرار العالميين.