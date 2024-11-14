محافظ الدقهلية ومدير الأمن يطمئنان على مصابي حادث طريق المطرية.. صور

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهليه بزيارة مستشفي المنزله العام للاطمئنان علي عدد من حالات المصابين في حادث أتوبيس المطرية، والذي وقع علي طريق بورسعيد المطرية، مساء أمس الأربعاء، والذي تم تحويلهم من مستشفى المطرية.

واطمأن محافظ الدقهلية على المصابين داخل الأقسام، ووجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم وإجراء كافة العمليات الجراحية والإسعافات اللازمة لهم.

وأمر اللواء طارق مرزوق على الفور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال فريق من التضامن الاجتماعي لتقديم كافة الدعم اللوجستي والمادي للمصابين وتوفير كافة متطالبتهم ومتطلبات أسرهم لحين خروجهم من المستشفى.

هذا وتطمئن محافظة الدقهلية المواطنين أن فرق العمل داخل المستشفيات الصحية بالمطرية والمنزله يقدمون الرعاية الطبية الكاملة للمرضى على أكمل وجه.

وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الأرقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.

وتهيب محافظة الدقهليه بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات أو تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحه الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معكم الأحداث أولا بأول وسنوافيكم بكافة التفاصيل في بيان لاحق.

يذكر أنه توجد 13 حالة وفاة تم نقلهم إلى مستشفيات الزهور،والنصر،30 يونيو ببورسعيد، أما حالات الإصابة البالغة 22 حالة،منها 10 بمستشفى المطرية و5 بمستشفى المنزلة بالدقهلية و7 حالات إصابة بمستشفى 30 يونيو ببورسعيد،وسنوافيكم بأي مستجدات في حين ورودها.

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