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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل «صحة الدقهلية» يطمئن على مصابي حادث طريق المطرية - بورسعيد.. صور

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يطمئن على حالة المصابين
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تفقد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مستشفى المطرية والمنزلة؛ للاطمئنان على حالة المصابين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد، والوقوف على مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم. 

وأضاف «مدكور» أن  فريق الاستقبال بالمستشفيات قام فور وصول المصابين  بالإجراءات اللازمة  لإسعافهم وتم عمل كافة الفحوصات الطبية، مؤكدا على وتوفير كافة سبل العلاج  وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمصابين ومتمنيًا لهم السلامة والشفاء العاجل.

وكان وكيل الوزارة قد أصدر تعليماته عقب الحادث برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الشمال حيث استقبلت مستشفيات الدقهلية 15 حالة،منها  10 بمستشفى المطرية و5 بمستشفى المنزلة.

يذكر أنه توجد 13 حالة وفاة تم نقلهم إلى مستشفيات الزهور،والنصر،30 يونيو ببورسعيد،أما حالات الإصابة البالغة 22 حالة،منها 10بمستشفى المطرية و5 بمستشفى المنزلة بالدقهلية و7 حالات إصابة بمستشفى 30 يونيو ببورسعيد،وسنوافيكم بأي مستجدات في حين ورودها.

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