فلسطين.. إصابات جراء قصف طيران الاحتلال لشقة سكنية في شارع النفق بمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن هناك إصابات جراء قصف طيران الجيش الإسرائيلي لشقة سكنية في شارع النفق بمدينة غزة.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمباني سكنية في محيط منطقة "الصطفاوي" شمال غرب مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل كثيف في حي القصاصيب ومحيط دوار أبو شرخ ومنطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

واستشهد 5 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي.

قال إعلام فلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف مباني سكنية في محيط منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

ويستمر الجيش الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة باستخدام جميع آلات الحرب، البرية والبحرية وسلاح الجو، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43،712 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103،258 آخرين، في حصيلة غير نهائية.