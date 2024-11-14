"حـزب الله" يعلن استهداف قوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبنت جبيل في لبنان برشقة صاروخية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن حزب الله اللبناني، أعلن من خلال بيان له، استهداف قوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبنت جبيل في لبنان برشقة صاروخية.

كما استهدف حزب الله تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة بنت جبيل بصلية صاروخية من نوع "نصر 1".

وأعلن الحزب من خلال بيان له، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس بصلية صاروخية.

وأمس الأربعاء، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن في المباني المجاورة، فتحت قوات حزب الله النيران حيث تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه المبنى، وتم إجلاء القتلى والجرحى تحت نيران حزب الله.

كما أضافت وسائل إعلام عبرية، أن عناصر حزب الله في المباني المجاورة استهدفوا قوة إسرائيلية أخرى بصاروخ مضاد للدروع وأوقعوا 6 قتلى وإصابة واحدة.