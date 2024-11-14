ads
الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. المقاومة تطلق النار باتجاه حاجز الطيبة العسكري الإسرائيلي غرب مدينة طولكرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت النار باتجاه حاجز الطيبة العسكري الإسرائيلي غرب مدينة طولكرم بالضفة المحتلة.

واستشهد 5 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي.

وقال إعلام فلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف مباني سكنية في محيط منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

ويستمر الجيش الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة باستخدام جميع آلات الحرب، البرية والبحرية وسلاح الجو، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43،712 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103،258 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

فلسطين المقاومة الفلسطينية مدينة طولكرم