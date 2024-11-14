فلسطين.. المقاومة تطلق النار باتجاه حاجز الطيبة العسكري الإسرائيلي غرب مدينة طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت النار باتجاه حاجز الطيبة العسكري الإسرائيلي غرب مدينة طولكرم بالضفة المحتلة.

واستشهد 5 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي.

وقال إعلام فلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف مباني سكنية في محيط منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

ويستمر الجيش الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة باستخدام جميع آلات الحرب، البرية والبحرية وسلاح الجو، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43،712 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103،258 آخرين، في حصيلة غير نهائية.