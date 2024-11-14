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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

خلال تكريمه بـ«القاهرة السينمائي».. يسري نصر الله يوجه التحية للمخرجين الفلسطينيين

القاهره السينمائي
القاهره السينمائي
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كرّم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، المخرج يسري نصر الله، حيث منحه المهرجان جائزة إنجاز العمر، ووجه يسري الشكر للمخرجين الفلسطينيين وللسينما وللقائمين على المهرجان.

وأشار إلى أنه رغم صعوبات التمويل والجهات الرقابية، إلا أن هناك شيء ملهم، وهو أن حب السينما وصناعتها كان هو السمة الغالبة، وهذا يتضح بصناع الأعمال الفنية والقائمين عليها في فلسطين الذين يقدمون أفلام تعرض خلال هذه الدورة رغم الصعاب التي يواجهونها في ظل الظروف الراهنة.

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية 45 والتي سوف تستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري كرمت عددًا من الشخصيات منهم المخرج يسري نصر الله والفنان أحمد عز الذي منحه المهرجان جائزة فاتن حمامة للتميز.

كما تم تكريم المخرج دانيس تانوفيتش، وهو كاتب سيناريو ومخرج ومنتج، من البوسنة والهرسك.

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