مباحثات أردنية أمريكية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

بحث الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الأربعاء، بمقر القيادة الأردنية العامة للقوات المسلحة، وفدًا من جامعة الدفاع الوطني الأمريكية برئاسة الفريق أول المتقاعد جون دبليون نيكلسون.

وشدد اللواء الركن الحنيطي خلال مباحثاته مع الوفد، على ضرورة الاستفادة من الدراسات والأبحاث التي تصدر عن الجامعة، علاوة على الخبرات والكفاءات التي تمتلكها الجامعة باعتبارها واحدة من الجامعات الرائدة على مستوى العالم.

واستمع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، إلى إيجاز حول عمليات التحديث والتطوير التي شهدتها القوات المسلحة الأردنية، في ظل تعدد التهديدات الحالية والمستقبلية التي تشهدها المنطقة.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، وضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور المحوري للمملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة الملك عبدالله الثاني، ودورها في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.