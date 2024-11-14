ترامب يختار النائبة الديمقراطية سابقا تالسي جابرد لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الأربعاء، اختياره للنائبة الديمقراطية سابقا، تالسي جابرد لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية.

وشغلت جابرد، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، في السابق عضوية مجلس النواب الأمريكي عن ولاية هاواي لصالح الحزب الديمقراطي من عام 2013 إلى عام 2021.

وخدمت جابرد في الجيش الأمريكي كجندية احتياط، قبل أن تفوز بعضوية مجلس النواب، ومن ثم ترشحت لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2019، لكنها لم تنجح وخسرت السباق لصالح الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعلنت جابرد انضمامها للحزب الجمهوري عام 2022، وشاركت في الحملة الرئاسية لصالح ترامب، وحاليا هي ضمن عضوية الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب.