طيران الجيش الإسرائيلي يشن غارة على بلدتي الجميجمة والبازورية في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدتي الجميجمة والبازورية في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا للمرة الثالثة تجمعًا لقوات الجيش الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس بصلية صاروخية.

كما استهدف حزب الله تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة بنت جبيل بصلية صاروخية من نوع "نصر 1".

وأعلن الحزب من خلال بيان له، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس بصلية صاروخية.

وأمس الأربعاء، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن في المباني المجاورة، فتحت قوات حزب الله النيران حيث تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه المبنى، وتم إجلاء القتلى والجرحى تحت نيران حزب الله.

كما أضافت وسائل إعلام عبرية، أن عناصر حزب الله في المباني المجاورة استهدفوا قوة إسرائيلية أخرى بصاروخ مضاد للدروع وأوقعوا 6 قتلى وإصابة واحدة.