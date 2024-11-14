ads
الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طيران الجيش الإسرائيلي يشن غارة على بلدتي الجميجمة والبازورية في جنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدتي الجميجمة والبازورية في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا للمرة الثالثة تجمعًا لقوات الجيش الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس بصلية صاروخية.

كما استهدف حزب الله تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة بنت جبيل بصلية صاروخية من نوع "نصر 1".

وأعلن الحزب من خلال بيان له، أن مقاتليه  استهدفوا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس بصلية صاروخية.

وأمس الأربعاء، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن في المباني المجاورة، فتحت قوات حزب الله النيران حيث تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه المبنى، وتم إجلاء القتلى والجرحى تحت نيران حزب الله.

كما أضافت وسائل إعلام عبرية، أن عناصر حزب الله في المباني المجاورة استهدفوا قوة إسرائيلية أخرى بصاروخ مضاد للدروع وأوقعوا 6 قتلى وإصابة واحدة.

طيران الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهداف جنوب لبنان