أحمد عز يُهدي «جائزة فاتن حمامة» للزعيم عادل إمام بالقاهرة السينمائي

كرّم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 النجم أحمد عز، وتم منحه جائزة فاتن حمامة، وأهدى النجم أحمد عز الجائزة للزعيم عادل إمام، مؤكدًا أن اسم الجائزة تكريم في حد ذاته.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونيتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

من ناحية أخرى يستأنف «عز» تصوير فيلمه الجديد فرقة الموت، من إخراج أحمد علاء، الأسبوع المقبل، حيث صور عدد كبيرا من المشاهد بالفيلم، الذى تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى ويتبقى لأحمد عز ما يقرب من أسبوعين وينتهى فريق العمل من التصوير بالكامل.

فيلم فرقة الموت تدور أحداثه حول ضابط – أحمد عز وفرقته المعاونة يكلف بالقبض على خط الصعيد حيث يشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين، منة شلبى، بيومى فؤاد، عصام عمر، بالإضافة على مجموعة من ضيوف الشرف، تأليف صلاح الجهينى، إخراج أحمد علاء.