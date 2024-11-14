وزير الثقافة يُعلن انطلاق فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة ‏السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير، حسين فهمي، والتي تقام خلال الفترة من 13 إلى ‏‏22 نوفمبر الجاري، وأقيمت فعاليات الاحتفال بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ‏بحضور نخبة من نجوم وصناع السينما بمصر والعالم.

وخلال كلمته، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: "في قلب القاهرة، عاصمة الفن ‏وقبلة المبدعين، حيث تتلاقى الحضارات وتنسج الفنون أجمل الحكايات، نلتقي مجددًا لنبحر ‏في محيط الإبداع في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يحتفل بدورته الخامسة ‏والأربعين، فمنذ ما يقرب من نصف قرن، أضاء هذا المهرجان سماء السينما العالمية، ‏وأصبح رمزًا للفن السابع، ومنارة تُشع منها روح الابتكار والتجديد، مسجلًا اسمه بحروف ‏من نور بين أهم المهرجانات السينمائية العالمية، ويكون لمصر كالعادة الريادة عربيا ‏وإقليميا، فإن هذا المهرجان ليس مجرد حدث سينمائي، بل هو جسر بين الثقافات، وحاضنة ‏للمواهب، ونافذة تطل على آمال الإنسان وتطلعاته، فهنا نجد حكاياتنا وقصصنا تتجسد، ‏ونستمع لصوت الإنسان ونتلمس آماله، عبر إنتاجات فنية تأتي من جميع أنحاء العالم، حيث ‏تتعانق سينما الشرق مع السينما العالمية".‏

وتابع وزير الثقافة: "مع كل دورة، نتذكر الأوائل الذين شقوا الطريق، وأحلامهم التي ‏أصبحت واقعًا يعيشه الفنانون وصناع السينما، فنوجه تحية وفاء لكل من ترك بصمة لا ‏تُنسى في هذا المهرجان العريق، بدايةً من المؤسس كمال الملاخ، إلى العملاق سعد الدين ‏وهبة، والرائد شريف الشوباشي، والنجم عزت أبو عوف، ونخبة المبدعين سمير فريد، ‏وماجدة واصف، ومحمد حفظي، وصولًا إلى الفنان الكبير حسين فهمي، الذي يظل رمزًا للفن ‏الرفيع، وقامة شامخة أثرت المهرجان وزادته نجاحًا وتألقًا



وأضاف: في هذه المناسبة، نقف لحظات ‏وفاء لنجومنا الذين رحلوا، تاركين وراءهم إرثًا خالدًا من الإبداع، فقد كانت أعمالهم نورًا ‏ساطعًا في مسيرة السينما، وستبقى خالدة في ذاكرة الفن، ولهم من قلوبنا كل الإجلال ‏والتقدير، وفي هذه الدورة، يظل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي شامخًا برسالته السامية، ‏يجمع الشعوب بلغة الفن، يحتفي بالإبداع ويشجع التجديد، ويبقى نبراسًا للثقافة، ومشعلًا ‏ينير درب المبدعين.

وأختتم وزير الثقافة قائلًا:"فلنحتفل جميعًا بسحر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولنجعل من ‏هذه الدورة فصلًا جديدًا من التألق والتجدد للمهرجان الأعرق والأهم".‏

كما حرص وزير الثقافة، على تكريم ثلاث شخصيات لها إسهاماتها السينمائية البارزة، حيث ‏كرم المخرج المصري، يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز ‏العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، وتكريم النجم، أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة ‏للتميز، كما كرم المخرج البوسني، دانيس تانوفيتش، ‏والذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان‎.‎

وقال الفنان حسين فهمي: " أن هذه الدورة المؤجلة، تضامنًا مع أشقائنا في غزة وفلسطين المحتلة، فقد كانت، وما زالت، وستظل القضية ‏الفلسطينية هي قضية مصر، وقضية كل إنسان يناضل من أجل العدالة والإنصاف والحرية ‏والكرامة، وعندما نتحدث عن غزة وفلسطين، لا ‏يمكننا أن ننسى إخوتنا في لبنان الذين عانوا سنوات مديدة، وما زالوا يواجهون اختبارات ‏صعبة، ونحن نعبر عن تضامننا الكامل معهم أيضًا".‏

وتابع فهمي: "إنه في الأوقات الصعبة التي تشهد محنًا وأزمات، يكون الفن دائمًا حاضرًا، ‏وتستطيع السينما أن تختصر بصدق القصص الإنسانية والمشاعر المتنوعة، ولذلك، سنظل ‏نواصل صنع الفن، وسنستمر في إنتاج السينما، لأنها قادرة على سرد قصص عن بشر ‏عاشوا، وحلموا، وقاوموا، ومهما مر الوقت، فإنهم بالتأكيد سيحققون النصر في النهاية، ‏وفي رحلة الفن، هناك أشخاص نفقدهم، ولكن رغم الفراق، فإن وجودهم سيظل حيًا في ‏ذاكرتنا وقلوبنا من خلال أعمالهم التي تركت بلا شك أثرًا كبيرًا، وأرواحهم الطاهرة التي ما ‏زالت حاضرة معنا اليوم رغم الغياب، وفي كثير من الأحيان، تجبرنا المسؤولية على ‏الاستمرار في العمل رغم مشاعر الحزن، لأننا تعلمنا وتربينا على أن الحياة يجب أن تستمر، ‏وأن الفن لا يتوقف أبدًا"‏

وأضاف فهمي: "السينما المصرية هي سينما عريقة، عمرها يزيد عن 120 عامًا، ومن هنا ‏تكمن أهمية الاهتمام بتاريخنا السينمائي، وكل ما تم إنتاجه على مدار هذه الفترة الطويلة، ‏ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة ترميم الأفلام المصرية التي بدأها المهرجان من خلال ‏عرض فيلمين: "يوميات نائب في الأرياف" و"أغنية على الممر"، وفي هذا العام، شاركنا ‏في مبادرة الترميم مع الشركة القابضة لدور العرض والأفلام والاستوديوهات، برئاسة ‏أيمن إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس، محمد أبو سعدة، كما أود أن أتوجه ‏بالشكر الخاص لمدير التصوير، محمود عبد السميع، ولـ"مركز ترميم الأفلام" في مدينة ‏الإنتاج الإعلامي، الذي سهل لنا عملية هذه الأفلام عبر معامل أنيس عبيد، حيث اشتملت ‏القائمة على ترميم 10 أفلام مهمة جدًا، وهي‎:‎‏ القاهرة 30- الزوجة الثانية- الحرام- شيء ‏من الخوف- بين القصرين- قصر الشوق- المستحيل- السراب- الشحات- السمان والخريف"،مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تضم ترميم أكثر من 1400 فيلم مصري، تُعد كنوزًا حقيقيةو هناك 12 فيلمًا آخر في مرحلة الترميم ‏حاليًا، ونحن مستمرون في هذه المبادرة من أجل الحفاظ على تراثنا السينمائي الذي لا مثيل ‏له"‏‎.‎

ووجه فهمي، الشكر، إلى وزير الثقافة على تقديم مختلف أشكال الدعم لإقامة المهرجان بما ‏يليق بمكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية، كما وجه الشكر، إلى الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة السابقة.

وأعرب رئيس المهرجان عن اعتزازه بأن جميع رعاة المهرجان من المصريين بنسبة 100%، يمثلون ‏مختلف الصناعات المصرية القادرة على إثبات جدارتها.‎

كما أوضح فهمي، أن مهرجان القاهرة السينمائي يشارك فيه هذا العام 194 فيلمًا من 72 دولة، من بينها ‏‏10 أفلام تُعرض لأول مرة، و52 فيلمًا عرضًا عالميًا أولًا.



واستهلت فعاليات الافتتاح –والذي قدمته الإعلامية جاسمين طه زكي- بالسلام الوطني، ‏أعقبه تقديم فرقة وطن للفنون، من مدينة غزة الفلسطينية، لباقة من أروع استعراضاتها ‏المستوحاة من التراث الفلسطيني.

كما تضمن الحفل تقديم لجان التحكيم لمسابقات ‏المهرجان المتعددة، واختتم حفل الافتتاح بعرض فيلم "أحلام عابرة"، ‏للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صُناعه‎.‎