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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة طفل بحالة اختناق في حريق نشب داخل شقة سكنية بالعجوزة

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب طفل في عقده الأول بحالة اختناق في حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة طفل نجل مالك الشقة، بحالة اختناق جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وخرج بعد تحسن حالته الصحية.

ورحجت التحريات أن ماس كهربائي سبب نشوب الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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