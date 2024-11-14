«مستقبل وطن» يستضيف وزير الصحة ويناقش رؤية الحكومة وخطط عملها

نظم حزب مستقبل وطن ندوة حضرها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الأمانة المركزية للحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، فضلا عن عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.

وأوضح النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن جلسة اليوم هي الخامسة ضمن سلسلة من الندوات الدورية التي تستضيفها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مع أعضاء الحكومة، بهدف مد جسور التعاون بين الأجهزة التنفيذية والحزب، معربا عن الاستعداد لتوظيف كافة الأدوات التنظيمية للحزب لصالح الخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية، مثمنا إصرار القيادة السياسية على بناء الإنسان المصري وإطلاق مبادرات مثل 100 مليون صحة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة لمشروع التأمين الصحي الشامل.

من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، محاور عمل الوزارة وشملت مشروعات البنية التحتية في القطاع الصحي باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق تطور شامل في المنظومة الصحية بمصر، ومراحل تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تناول من خلال الإحصاءات والأرقام أهمية المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، والتركيز على الاكتشاف المبكر والعلاج الفوري للأمراض، فضلا عن مشاريع التنمية البشرية التي تم تنفيذها خلال العقد الأخير، في مختلف قطاعات الدولة.

وتضمنت الندوة معلومات تفصيلية حول رؤية الوزارة ومستهدفاتها في عدة ملفات صحية، واستعراض تفصيلي قام به الفريق الوزاري؛ الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة وتنمية الأسرة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة لشؤون الشؤون الوقائية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة.