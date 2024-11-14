سامر المصري: «ما وراء الإعجابات» فيلم يدمج الثقافة الشرقية والغربية في قصة حب

تابع عشاق السينما إطلاق الفيلم الدرامي الكوميدي الجديد "Beyond The Likes" (ما وراء الإعجابات)، الذي طرح في دور السينما 7 نوفمبر الجاري، والذي يشارك في بطولته النجم سامر المصري.

قصة فيلم ما وراء الإعجابات

ويروي الفيلم قصة عارض الأزياء الطموح "كام ويستون"، الذي يؤدي دوره النجم دون بنجامين، والذي تنقلب حياته بعد لقاءه بالوريثة العربية "نفرتاري"، التي تجسدها الممثلة ستيفاني نور.

عن تجربته في العمل، قال النجم سامر المصري في تصريحات صحفية اليوم: "كانت تجربة مميزة بالفعل، خاصة في التعامل مع ممثلين ومؤثرين أمريكيين يتمتعون بروح التعاون والتواضع".

وأضاف المصري: "لعبت دور رجل أعمال عربي مسلم يقيم في أمريكا ويقرر العودة إلى أبوظبي بسبب الصعوبات التي يواجهها بعد أحداث 11 سبتمبر، الأمر الذي أضفى بُعدًا إنسانيًا خاصًا لشخصيتي".

وتابع: "تجسيد شخصية عربية في فيلم هوليوودي كان تحديًا، لا سيما أن الدور يتطلب التمثيل باللغة الإنجليزية، وهو أمر جديد بالنسبة لي، لكنه أضاف لي الكثير في هذه المرحلة من مسيرتي الفنية".

وأكمل: "العمل مع المخرج ريان لامار كان تجربة رائعة، فقد طلب مني ترشيح ممثلة لدور زوجتي في الفيلم، فرشحت الزميلة العزيزة جمانة مراد، وسعدت جدًا بموافقتها، حيث استعدنا ذكريات العمل معًا منذ مسلسل باب الحارة".

وختم المصري تصريحاته بالقول: "الفيلم يحمل رسائل عديدة، ومن المتوقع أن يترك أثرًا لدى المشاهدين من مختلف الثقافات، حيث يقدم صورة عن التحديات الإنسانية المرتبطة بالهوية والانتماء في إطار يجمع بين الفكاهة والدراما".

أبطال فيلم ما وراء الإعجابات

الفيلم من إخراج ريان لامار، وإنتاج مشترك بين شركة "ذا فيلم ميكرز" في أبوظبي بقيادة المنتج قيس قنديل (The Misfits)، وشركة "ووك أون ووتر بيكتشرز" الأمريكية بإشراف المنتج إلايجاه لونغ (Rambo: Last Blood).

ويتناول الفيلم الفروقات الثقافية بين الشرق والغرب، ومواضيع تتعلق بالهوية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يسافر "كام" مع أصدقائه إلى أبوظبي في رحلة بحث عن الحب والشهرة، ضمن إطار كوميدي ودرامي يمزج بين الجوانب الثقافية.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، بينهم النجم العربي سامر المصري، والذي يلعب دور ملياردير عربي مسلم يقيم في أمريكا ويقرر العودة للإقامة في أبوظبي بعد أحداث 11 سبتمبر، حين يجد أن مضايقات ما بعد هذه الأحداث أثرت على حياته وحياة عائلته، وتشارك في الفيلم أيضًا النجمة جمانة مراد، والنجم الحائز على الأوسكار تيرنس جاي، بالإضافة إلى أسماء لامعة من الممثلين الأمريكيين مثل مات رايف وكينغ باتش وجورج لوبيز.