ماجدة خير الله تشيد بافتتاح القاهرة السينمائي: يليق باسم مصر وتاريخها

عبّرت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن إعجابها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، في دار الأوبرا المصرية برئاسة الفنان حسين فهمي.

وكتبت ماجدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "شياكة وأناقة ورقي وقيمه، وافتتاح يليق باسم مصر وتاريخها ودورها الرائد في صناعة السينما، ليلة يتألق فيها حشد من النجوم، يجمعهم عشق السينما في الدوره الـ45 لمهرجان القاهره السينمائي الدولي".

ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".