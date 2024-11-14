وصول الفنان العالمي قسطنطين كرياك الشخصية الدولية المكرمة لمدينة شرم الشيخ.. صور

وصل، منذ قليل، المخرج العالمي قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولي للمسرح برومانيا، لمطار شرم الشيخ الدولي، لتكريمه في الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح، وكان في استقباله وفد من إدارة المهرجان برئاسة المخرج مازن الغرباوي.

كرياك هو الشخصية الدولية المكرمة فى الدورة التاسعة من لمهرجان، التى من المفترض إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 20 نوفمبر الجاري، وهو ممثل مسرحى وسينمائى وقائد ثقافى، درس التمثيل فى بوخارست، كما أنه رئيس ومؤسس مهرجان سيبيو الدولى للمسرح برومانيا، والمدير العام لمسرح "رادو ستانكا" الوطنى فى سيبيو، ورئيس سوق سيبيو للفنون المسرحية، ولعب دورا حاسما فى الحصول على لقب سيبيو - عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2007 وكان عضوا فى الفريق المعنى باختيار ورصد عواصم الثقافة الأوربية من عام 2009 حتى عام 2012.

قسطنطين كرياك يعمل أستاذا فى جامعة "لوسيان بلاغا" فى سيبيو وحصل على لقب دكتور فخرى من قبل جامعة ليدز متروبوليتان (2008) وجامعة ويست تيميشوارا (2018)؛ وحصل قسطنطين على العديد من الجوائز لعل أهمها جائزة معهد أسبن لعام 2014 للمساهمة في التراث الثقافي الروماني والجائزة التي تمنحها مؤسسة اليابان ووزارة الخارجية اليابانية (2015)، وقدم أكثر من 40 عرضا، بالتعاون مع مخرجين مهمين، مثل Iulian Vișa وAndriy Zholdak وMihai Măniuțiu وSilviu Purcărete وKushida Kazuyoshi.