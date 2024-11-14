النادي المصري ينعى ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد

نعى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، أمس الأربعاء، ضحايا حادث طريق "المطرية الجديد - بورسعيد"، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

كما توجه مجلس إدارة النادي المصري، في بيان له، بخالص الدعوات القلبية للمولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على مصابي الحادث وأن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما.

يشار إلى أنه ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد والذين وصلوا إلى مستشفيات محافظة بورسعيد، مساء الأربعاء، إلى 12 جثة و5 مصابين.

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