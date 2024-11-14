مسار يتعادل سلبيًا مع إيدو كوينز في الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا

انتهت مباراة فريق مسار لكرة القدم النسائية أمام فريق إيدو كوينز في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

حيث سيطر التعادل السلبي على الفريقين، وكان قد فاز فريق مسار على فريق ماميلودي صن داونز حامل اللقب للنسخة الماضية في الجولة الأولى من المنافسات بهدف دون رد.

وكان قد كد الكابتن أحمد رمضان جاد مدرب فريق مسار، أن الفوز على حامل اللقب أكسب فريق مسار الاحترام، متابعًا: “نعلم جميعًا أن ماميلودي صن داونز من أفضل فريقين في إفريقيا ويملك لاعبات مميزات، لذلك نحن فخورون بما حققناه، عملنا بجد استعدادًا لهذه المباراة، وكنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة أمام فريق جيد يضم لاعبات رائعات، لكنني أعتقد أن التدريبات وتحليلنا للمنافس، ساعدنا على فهم خطة اللعب التي طبقناها، ونحن سعداء وفخورون بما قدمناه في المباراة”.