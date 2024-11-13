وكيل صحة دمياط يزور لاعب كرة القدم المصاب بأزمة قلبية

انتقل الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة دمياط إلى مستشفى الزرقا المركزي لمتابعة حالة لاعب كرة القدم المصاب والتعرف علي الوضع الطبى لللاعب اثر تعرضه لتوقف مفاجئ بالقلب أثناء لعب مباراة لكرة القدم بملعب مدينة الزرقا وتم نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي .

وفور إبلاغه أصر بدران على التوجه على الفور إلى مستشفى الزرقا المركزي معتذرا عن استكمال حفل تخرج معهد التمريض لمتابعة الحالة الصحية للاعب.

ووصل اللاعب إلى المستشفى بعد توقف عضلة القلب و تم اجراء انعاش قلبى رئوي لتعود عضلة القلب للعمل و بعدها توقفت للمرة الثانية و تم عمل انعاش قلبي رئوي مرة أخري، و عادت عضلة القلب للعمل و اللاعب حاليا بالرعاية المركزة متصل بجهاز التنفس الصناعي و تحت العناية و الملاحظة الفائقة.

وفي هذا الإطار وجه وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير للطاقم الطبي و الإداري بمستشفى الزرقا المركزي على جهدهم الرائع في التعامل مع حالة اللاعب.

كما تواصل مع والدة اللاعب لطمئنتها عن حالته الصحية متمنيا أن يمن الله عليه بالشفاء و أن يحفظه لأهله و ذويه.

وشهدت مباراة نادي الزرقا ونادي كفر الشيخ لكرة القدم اليوم حادثة مأساوية في دمياط حيث كاد أحد اللاعبين أن يلقى وفاته حيث تعرض لازمة قلبية وتمكن الفريق الطبي من تقديم الخدمات العلاجية للاعب كفر الشيخ المصاب بغيبوبة بعد عودة دقات قلبه.



وقدمت الخدمات الطبية للاعب نادي كفر الشيخ بمستشفى الزرقا المركزي، بمحافظة دمياط، من خلال فريق طبي، ويرقد اللاعب محمد شوقي مدافع فريق نادي كفر الشيخ، في حجرة العناية المركزة، وهو في حالة غيبوبة ، ولكن حالته أفضل بعد عودة دقات قلبه بالنبض، عقب تعرضه لإصابة بتوقف عضلة القلب خلال مباراة الفريق مع نادي القزازين.



وأكد أحمد الديباوي، عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الأسبق، أن هناك عدد من مشجعي نادي كفر الشيخ والمسئولين عن الفريق يتابعون من مستشفى الزرقا، حالة محمد شوقي، مشيرا إلى أن حالته أصبحت أفضل لعد تقديم الخدمات الطبية له، وهناك طبيب متخصص في القلب يرافقه في غرفة العناية المركزة.