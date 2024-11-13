ميمي جمال تستعرض فستانها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ظهرت الفنانة ميمي جمال على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال45.

وخلال حفل الافتتاح الذي يقام حاليا للمهرجان في دار الأوبرا المصرية أطلت ميمي بفستان من اللون الأسود المطرز بالذهبي، وحرصت على استعراضه أمام الكاميرات على السجادة الحمراء بخفة ظلها التي تتميز بها.

ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونيتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.