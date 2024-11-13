محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة محمد شوقي لاعب فريق القدم

أجرى، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اتصالاً هاتفياً مع أسرة اللاعب محمد شوقي لاعب كرة القدم للقدم بنادي كفرالشيخ الرياضي، حيث قام محافظ كفرالشيخ بالتواصل مع أسرته ومسؤولي الفريق، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال مباراة القزازين بدمياط حيث سقط في أرض الملعب ، متمنيًا له الشفاء العاجل.

أكد محافظ كفرالشيخ، على دعمه الكامل ومساندته لأسرة اللاعب محمد شوقي، والتواصل مع المعنين لتقديم الخدمات الطبية اللازمة له، حتى مثوله للشفاء وعودته بسلامة الله، لافتًا أنه يتابع حالته الصحية أول بأول، وأن محافظة كفرالشيخ لاتدخر جهداً فى سبيل دعم ورعاية أبنائها، داعيًا الجميع بالدعاء له ليتجاوز محنته ويعود سالمًا بإذن الله.

فيما أصدر نادي كفرالشيخ الرياضي بياناً جاء فيه: «لاعبنا محمد شوقي بخير حتى الآن، وسيظل تحت الأجهزة لمدة 48 ساعة لحين استقرار صحته تمامًا، نرجو منكم الدعاء».

وأضاف بيان نادي كفرالشيخ: «لاعبنا محمد شوقي داخل غرفة العناية الآن، ونبض القلب مستقر، دعواتكم بالشفاء العاجل»، «نرجو الدعاء فقط وعدم التسرع في نشر أكاذيب على حساب حياة الاعب».

وكان حكم مباراة كفرالشيخ والقزازين، اللقاء، بعدما سقط محمد شوقي لاعب كفرالشيخ بشكل مفاجئ خلال أحداث المباراة، وتم نقله إلى مستشفى الزرقا.

وبعد إلغاء المباراة توجه لاعبو الفريقين لمستشفى الزرقا للاطمئنان على صحة اللاعب محمد شوقى إلا أن اللاعب في حالة حرجة وتجرى حاليًا محاولات طبية لإنقاذه، تحت ملاحظة طبية ورعاية.