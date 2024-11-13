إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية بالسيدة زينب

أحالت نيابة السيدة زينب الجزئية تشكيلا عصابيا تخصَّص نشاطُه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، بأسلوب توصيل الأسلاك إلى محكمة الجنح.

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين، وعميل "سيىء النية"، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها.