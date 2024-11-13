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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع عامل بناء سقطت على رأسه قطعة خرسانية أثناء عمله بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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لقي عامل مصرعه إثر سقوط قطعة خرسانية علي رأسه أثناء عمله داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع عامل داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عامل بأعمال ترميم داخل الشقة سقطت عليه قطعة خرسانة مما تسبب في وفاته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية إشارة من غرفة عمليات النجدة أجهزة الأمن النيابة العامة تسبب في وفاته داخل شقة سكنية مديرية امن الجيزة قسم شرطة ثان أكتوبر ثان أكتوبر بالجيزة بمديرية أمن الجيزة