مصرع عامل بناء سقطت على رأسه قطعة خرسانية أثناء عمله بأكتوبر

لقي عامل مصرعه إثر سقوط قطعة خرسانية علي رأسه أثناء عمله داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع عامل داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عامل بأعمال ترميم داخل الشقة سقطت عليه قطعة خرسانة مما تسبب في وفاته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.