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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي، اليوم /الأربعاء/ مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، في (بروكسل) لبحث مجموعة من القضايا الدولية.

كما أكد الطرفان الحاجة إلى التوصل لحل دبلوماسي ينهي القتال على طول الخط الأزرق ويسمح للمدنيين في كل من لبنان وإسرائيل بالعودة إلى ديارهم.

وناقش الطرفان الآثار المترتبة على قرار روسيا بإدخال قوات جمهورية كوريا الشمالية في حربها مع أوكرانيا، حيث أكد بلينكن أهمية استمرار المساعدات الأمنية للجيش الأوكراني للدفاع عن نفسها ضد روسيا، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

من ناحية أخرى، التقى وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.. حيث أكد الجانبان أهمية الشراكة عبر الأطلسي.

وذكر بيان للخارجية الأمريكية أن بلينكن وبوريل أكدا الأهمية الحيوية للشراكة عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما شددا على أهمية الجهود المشتركة لمواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا وتعزيز السلام والاستقرار العالميين.

أنتوني بلينكن غزة ديفيد لامي