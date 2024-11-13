محافظ بورسعيد يزور مصابي حادث طريق المطرية بمستشفى 30 يونيو.. صور

زار اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث طريق المطرية، يرافقه دكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة والمشرف العام على فرع بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ بورسعيد يزور مصابي حادث طريق المطرية

وأطمأن محافظ بورسعيد على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين داخل المستشفى، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، مؤكدا على أن المستشفى تعتبر واحد من أحدث مستشفيات المحافظة المنضمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتضم نخبة من أكفأ الأطباء وأطقم التمريض، وأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

في سياق متصل، تقدم اللواء أركان حرب محب حبشي، بخالص التعازي، لأسر المتوفيين نتيجة الحادث، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة ولأسرهم الصبر والسلوان، وموجها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بهم.

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