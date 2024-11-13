منتخب غينيا الاستوائية يحجز مقعده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية

تأهل منتخب غينيا الاستوائية إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المغرب العام المقبل، وذلك بعد خسارة منتخب توجو من نظيره الليبيري بهدف دون رد في الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة الخامسة.

وبخسارة منتخب توجو من ليبيريا، استفاد منتخب غينيا الاستوائية بشكل كبير، ليتأهل رفقة الجزائر إلى نهائيات كان 2025.

وكان منتخب غينيا الاستوائية، حقق فوزًا ثمينًا في مباراته السابقة أمام ليبيريا، مما وضعه في موقع قوة قبل مواجهة ليبيريا وتوجو، ومع خسارة توجو، تأهل غينيا الاستوائية إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وفاز منتخب ليبيريا على توجو بهدف للا شيء، سجله محمد سنجاري في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، التي أهدت منتخب غينيا الاستوائية تأهلًا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

يتربع منتخب الجزائر على صدارة المجموعة الخامسة من تصيفات كأس أمم أفريقيا 2025 برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات.

ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025

1- الجزائر (12 نقطة)

2- غينيا الاستوائية (7 نقاط)

3- ليبيريا (4 نقاط)

4- توجو (نقطتان).